Лукашенко 13 апреля подписал указ № 143, которым назначены полномочный представитель Республики Беларусь в Совете Межгосударственного банка и его заместители. Об этом сообщает его пресс-служба.

«Полномочным представителем Беларуси назначен председатель правления Национального банка Павел Каллаур. Его заместителями на соответствующем посту в Совете Межгосударственного банка назначены первый заместитель правления Нацбанка Сергей Калечиц и заместитель министра финансов Ольга Тарасевич», - говорится в комментарии.

Документ принят в соответствии с соглашением об учреждении Межгосударственного банка от 22 января 1993 года.