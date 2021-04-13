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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРЕДОСТАВИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОФОРМЛЕНИЯ ОНЛАЙН-СТРАХОВКИ
17:56 13.04.2021
ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставило возможность оформления онлайн-страховки от партнера – компании «КЕНТАВР» – без посещения офисов банка или страховой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процедура проходит всего в несколько кликов в «Интернет-банке» или в мобильном приложении VTB mBank.
Договор добровольного страхования позволит владельцу счета возместить расходы, возникшие в результате утраты карточки и списания денежных средств в случае несанкционированного использования карточки третьими лицами.
Также клиент может компенсировать разницу в стоимости купленного товара: страхователю вернется разница между стоимостью приобретенного товара, оплата которого осуществлялась застрахованной карточкой, и более низким размером стоимости такого же товара в любом магазине Беларуси.
Дата начала страхования - следующий день после заключения договора.
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