ЗАО Банк ВТБ (Беларусь) предоставило возможность оформления онлайн-страховки от партнера – компании «КЕНТАВР» – без посещения офисов банка или страховой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процедура проходит всего в несколько кликов в «Интернет-банке» или в мобильном приложении VTB mBank.

Договор добровольного страхования позволит владельцу счета возместить расходы, возникшие в результате утраты карточки и списания денежных средств в случае несанкционированного использования карточки третьими лицами.

Также клиент может компенсировать разницу в стоимости купленного товара: страхователю вернется разница между стоимостью приобретенного товара, оплата которого осуществлялась застрахованной карточкой, и более низким размером стоимости такого же товара в любом магазине Беларуси.

Дата начала страхования - следующий день после заключения договора.