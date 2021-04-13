ЗАО «БСБ Банк» запустило сервис «Мой дом», представляющий собой созданную для товариществ собственников и их жильцов банковскую онлайн-платформу.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря платформе жильцы смогут участвовать в жизни дома удаленно, не выходя их квартиры, определять будущее дома на общих онлайн-собраниях, получать подробную информацию о расходах товарищества и больше скидок в магазинах возле дома.

В свою очередь для председателя товарищества предоставляется возможность проводить общие собрания онлайн, формировать опросные листы для тех, кто еще не подключился к сервису, повышать вовлеченность жильцов и экономить средства товарищества.

Данный сервис доступен в Мобильном приложении БСБ Банка.