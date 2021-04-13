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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БСБ БАНК ЗАПУСТИЛ ОНЛАЙН-ПЛАТФОРМУ ДЛЯ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ И ЖИЛЬЦОВ
16:38 13.04.2021
ЗАО «БСБ Банк» запустило сервис «Мой дом», представляющий собой созданную для товариществ собственников и их жильцов банковскую онлайн-платформу.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, благодаря платформе жильцы смогут участвовать в жизни дома удаленно, не выходя их квартиры, определять будущее дома на общих онлайн-собраниях, получать подробную информацию о расходах товарищества и больше скидок в магазинах возле дома.
В свою очередь для председателя товарищества предоставляется возможность проводить общие собрания онлайн, формировать опросные листы для тех, кто еще не подключился к сервису, повышать вовлеченность жильцов и экономить средства товарищества.
Данный сервис доступен в Мобильном приложении БСБ Банка.
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