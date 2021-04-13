С 13 апреля банк ВТБ (Беларусь) изменяет размер ставок по безотзывным вкладам в белорусских рублях со сроком размещения 65 дней и 95 дней.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с общими тенденциями рынка незначительно снижаются процентные ставки по депозитам в белорусских рублях на короткие сроки. При размещении средств сроком на 65 дней ставки по вкладам составят 18,0% годовых, на 95 дней - 18,2%.

Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов "ВТБ-Enter" на срок 95 дней. Ставка по данному депозиту составит 18,3% годовых.

Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.