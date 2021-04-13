|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|13.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БАНКЕ ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ИЗМЕНИЛИСЬ СТАВКИ ПО ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
14:40 13.04.2021
С 13 апреля банк ВТБ (Беларусь) изменяет размер ставок по безотзывным вкладам в белорусских рублях со сроком размещения 65 дней и 95 дней.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в соответствии с общими тенденциями рынка незначительно снижаются процентные ставки по депозитам в белорусских рублях на короткие сроки. При размещении средств сроком на 65 дней ставки по вкладам составят 18,0% годовых, на 95 дней - 18,2%.
Наиболее выгодное предложение от банка получат вкладчики при размещении онлайн-депозитов "ВТБ-Enter" на срок 95 дней. Ставка по данному депозиту составит 18,3% годовых.
Изменения касаются только вновь открываемых вкладов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 13.04.2021
Курсы в банках
на 13.04.2021
Конвертация в банках
на 13.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте