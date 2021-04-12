Белинвестбанк занял первое место в общем рэнкинге организаторов размещений белорусских облигаций за I квартал 2021 года, который подготовила группа компаний Cbonds.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, общее количество участников рэнкинга – 11 компаний, а размещенный ими совокупный объем 229 млн долларов.

Белинвестбанк организовал собственную эмиссию облигации 72-го выпуска в размере 79 млн долларов. Доля рынка размещений банка за I квартал составила 34,36%.

Общий объем выпуска облигации 72-го выпуска ОАО «Белинвестбанк» составил 200 млн рублей. Это именные, процентные, неконвертируемые облигации, в бездокументарной форме. Номинальная стоимость одной облигации – 1000 белорусских рублей. К открытой продаже предложены 200 тыс. ценных бумаг.

Размещение облигаций осуществляется путем их открытой продажи на организованном и/или неорганизованном рынках. Период открытой продажи - с 18 января по 22 июня 2021 года. Срок обращения – 2011 дней.

Облигации должны быть погашены 22 июля 2026 года.

Досрочное погашение облигаций не предусмотрено. Они могут быть погашены досрочно, если объем необеспеченных облигаций в обращении превысит размер нормативного капитала банка.

По ценным бумагам установлена ставка в размере ставки рефинансирования Национального банка, увеличенной на 3 п.п. Доход будет выплачиваться раз в полгода.