ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
13.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 617 В МОГИЛЕВЕ И ОТКРЫВАЕТ КАССУ № 21 В МИНСКЕ


09:48 13.04.2021

ОАО «СтатусБанк» c 13 апреля 2021 г. возобновляет работу удаленного рабочего места (УРМ) № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, д. 79. ТРЦ «Е-СИТИ»).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 апреля 2021 г. открывается касса № 21 в Минске (пр-т Независимости, д. 52-160. ТЦ «Столичный»).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 13.04.2021
валюта курс
EUR 3.1430
USD 2.6431
RUB 3.4095
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 12.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1430 -0.0006
USD 2.6431 +0.002
RUB 3.4095 -0.0203
все курсы архив

Курсы в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1390 3.1450
USD 2.6400 2.6450
RUB 3.4100 3.4200
подробнее

Конвертация в банках
на 13.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1860 1.1910
EUR/RUB 91.8500 92.2500
USD/RUB 77.2000 77.6000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте