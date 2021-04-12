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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
СТАТУСБАНК ВОЗОБНОВЛЯЕТ РАБОТУ УРМ № 617 В МОГИЛЕВЕ И ОТКРЫВАЕТ КАССУ № 21 В МИНСКЕ
09:48 13.04.2021
ОАО «СтатусБанк» c 13 апреля 2021 г. возобновляет работу удаленного рабочего места (УРМ) № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, д. 79. ТРЦ «Е-СИТИ»).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 14 апреля 2021 г. открывается касса № 21 в Минске (пр-т Независимости, д. 52-160. ТЦ «Столичный»).
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