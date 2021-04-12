БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛГАЗПРОМБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 104 И ПРИСОЕДИНЯЕТ ЕГО К БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ

16:52 12.04.2021 ОАО «Белгазпромбанк» закрывает Центр банковских услуг № 104 и присоединяет его к Брестской областной дирекции. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 апреля 2021 года клиенты – юридические и физические лица, ранее обсуживавшиеся в ЦБУ № 104, будут обслуживаться в офисе Брестской областной дирекции в Бресте (Брест, ул. Московская, 174а).