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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛГАЗПРОМБАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 104 И ПРИСОЕДИНЯЕТ ЕГО К БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДИРЕКЦИИ
16:52 12.04.2021
ОАО «Белгазпромбанк» закрывает Центр банковских услуг № 104 и присоединяет его к Брестской областной дирекции.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 19 апреля 2021 года клиенты – юридические и физические лица, ранее обсуживавшиеся в ЦБУ № 104, будут обслуживаться в офисе Брестской областной дирекции в Бресте (Брест, ул. Московская, 174а).
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