ЗАО «БТА Банк» с 9 апреля 2021 г. изменило процентные ставки по ряду депозитов физических лиц в белорусских и российских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в белорусских рублях по безотзывному вкладу «Я реален» со сроком размещения 13 месяцев ставка составляет 18,90%, 13 месяцев* - 19,00%, 16 месяцев - 19,10%; по безотзывному вкладу «Я реален Online» со сроком размещения 13 месяцев - 18,90%; по безотзывному вкладу «БТА+» со сроком размещения вклада 14 месяцев - 19,00%.

В российских рублях по отзывному вкладу «БТА Максима» со сроком размещения 24 месяцев ставка утверждена в размере 2,75%; по безотзывному вкладу «БТА Рекордный» со сроком размещения 12 месяцев - 4,4%; по безотзывному вкладу «Открытие» со сроком размещения 6 месяцев - 4,4%; по безотзывному вкладу «Я успешен» со сроком размещения 2 месяцев - 4,4%;

*При условии размещения в течение текущего банковского дня безотзывного вклада (депозита), открытого в отделении банка в сумме не менее 5 000 USD/EUR (включительно) сроком от 24 месяцев (включительно) и более, либо при открытии данного вклада в сумме не менее 50 000 BYN.