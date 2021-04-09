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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БТА БАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ ДЕПОЗИТОВ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ И РОССИЙСКИХ
16:16 09.04.2021
ЗАО «БТА Банк» с 9 апреля 2021 г. изменило процентные ставки по ряду депозитов физических лиц в белорусских и российских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в белорусских рублях по безотзывному вкладу «Я реален» со сроком размещения 13 месяцев ставка составляет 18,90%, 13 месяцев* - 19,00%, 16 месяцев - 19,10%; по безотзывному вкладу «Я реален Online» со сроком размещения 13 месяцев - 18,90%; по безотзывному вкладу «БТА+» со сроком размещения вклада 14 месяцев - 19,00%.
В российских рублях по отзывному вкладу «БТА Максима» со сроком размещения 24 месяцев ставка утверждена в размере 2,75%; по безотзывному вкладу «БТА Рекордный» со сроком размещения 12 месяцев - 4,4%; по безотзывному вкладу «Открытие» со сроком размещения 6 месяцев - 4,4%; по безотзывному вкладу «Я успешен» со сроком размещения 2 месяцев - 4,4%;
*При условии размещения в течение текущего банковского дня безотзывного вклада (депозита), открытого в отделении банка в сумме не менее 5 000 USD/EUR (включительно) сроком от 24 месяцев (включительно) и более, либо при открытии данного вклада в сумме не менее 50 000 BYN.
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