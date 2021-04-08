Банк БелВЭБ вошел в топ 20 инновационных банков СНГ и Кавказа по результатам исследования SME Banking Club по итогам 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, инициатива Most Innovative Banks была запущена в 2019 году и дала старт отбору банков и компаний, внедряющих инновации для сегмента малого и среднего бизнеса в странах СНГ и Кавказа. Эксперты SME Banking Club в течение всего года отслеживали новинки банковского рынка, обращая внимание на их инновационность, практичность и актуальность для сегмента МСБ.

По словам исполнительного директора Банка БелВЭБ Виктора Апанасика, реализация инновационных продуктов – одно из приоритетных направлений стратегического развития банка. Так, в 2020 году Банк БелВЭБ в числе первых в Беларуси предоставил возможность клиентам – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям подключать к эквайрингу Smart-кассу - универсальное и многофункциональное решение для сферы торговли, курьерской доставки, сферы общепита и многих других.

«Вместе с тем мы прекрасно понимаем, что время цифровых технологий требует новых идей и современных предложений для бизнеса. Ключевые требования сегмента МСБ к онлайн-услугам – скорость и доступность. Поэтому наш банк постоянно работает над внедрением «легких» продуктов и сервисов для новых возможностей наших клиентов. К примеру, уже в текущем году мы внедрили возможность открытия второго и последующих счетов в режиме онлайн - без оформления бумаг и посещения офиса», - сообщил он.

В ближайшее время Банк БелВЭБ представит клиентам МСБ расширенную продуктовую онлайн-линейку, включая возможность открывать первый текущий счет дистанционно.