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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАРУСБАНКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О НОВОМ МЕТОДЕ МОШЕННИЧЕСТВА
09:42 09.04.2021
Беларусбанк предупреждает о новом методе мошенничества с использованием социальной инженерии.
Как сообщается на сайте финучреждения, клиенту направляется поддельный документ якобы от лица банка «Договор на переоформление банковского счета по страховым реквизитам». При визуальном осмотре такого «документа» видно, что это грубая подделка (смазанная печать, неправильное наименование банка).
При получении подобного документа Беларусбанк рекомендует связаться с Контакт-центром 147.
Актуальная информация находится на главной странице сайта банка в разделе «Безопасная работа в системах ДБО».
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