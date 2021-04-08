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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК СНИЖАЕТ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО РЯДУ КРЕДИТОВ ДЛЯ ФИЗЛИЦ
18:00 08.04.2021
"Франсабанк" ОАО с 8 апреля 2021 года снизило ставки по ряду кредитов для физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по кредиту "Возможно все!" в рамках партнерских программ с ОДО "НТС", ООО "МС Маркет", ООО "Голес" и ООО "Автонова моторс" ставка снижена до 19,9% (СР НБ РБ + 12.15 п.п.) при сроке кредитования от 13 месяцев до 5 лет (на рефинансирование кредитов других банков).
По кредитному продукту "ПартнерАвто!" в 1-й год - 17,9% (до 5 лет), со 2-го года 19,9% (СР НБ РБ + 12,15%); до 5 лет - 19,9% (СР НБ РБ + 12,15%).
По вновь выдаваемым кредитам «ПроЗАПАС»: Белкарт/Maestro - 19,9% (СР НБ РБ + 12,15%), Mastercard Standard - 19,7% (СР НБ РБ + 11,95%) и Mastercard Gold - 19,5% (СР НБ РБ + 11,75%).
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