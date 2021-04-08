БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

АЛЬФА-БАНК ВНЕДРИЛ СЕРВИС СНЯТИЯ ДЕНЕГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ

17:15 08.04.2021 ЗАО «Альфа-Банк» внедрило услугу снятия денег в банкоматах и ресайклерах банка с использованием бесконтактной технологии. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь владельцы устройств, поддерживающих Apple Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay и Mi Smart Band 4 NFC, могут снять наличные без использования физической карты. Технологию поддерживают 34 банкомата: в Минске, всех областных центрах, а также в Новополоцке и Бобруйске.