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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНЕДРИЛ СЕРВИС СНЯТИЯ ДЕНЕГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БЕСКОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ
17:15 08.04.2021
ЗАО «Альфа-Банк» внедрило услугу снятия денег в банкоматах и ресайклерах банка с использованием бесконтактной технологии.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь владельцы устройств, поддерживающих Apple Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay и Mi Smart Band 4 NFC, могут снять наличные без использования физической карты.
Технологию поддерживают 34 банкомата: в Минске, всех областных центрах, а также в Новополоцке и Бобруйске.
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