|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|08.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) ПРИСТУПИЛ К ВЫДАЧЕ ЦИФРОВЫХ КАРТ
16:55 08.04.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» приступило к выпуску виртуальной карточки V2 для покупок в интернете и бесконтактной оплаты с помощью смартфона.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, виртуальную карточку можно выпустить в белорусских или российских рублях, долларах США или евро. Для расчетов смартфоном ее достаточно сразу привязать к одному из платежных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Кошелек Pay).
«Доступ к средствам, находящимся на счете, осуществляется круглосуточно, а оплачивать товары или услуги в интернете можно в любой точке мира. Плата за выпуск карточки и сервисное обслуживание счета не берется. Все платежи по карточке обеспечены технологией Visa Secure и совершенно безопасны», - отметила Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 09.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 08.04.2021
Курсы в банках
на 08.04.2021
Конвертация в банках
на 08.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте