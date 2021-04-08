ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» приступило к выпуску виртуальной карточки V2 для покупок в интернете и бесконтактной оплаты с помощью смартфона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, виртуальную карточку можно выпустить в белорусских или российских рублях, долларах США или евро. Для расчетов смартфоном ее достаточно сразу привязать к одному из платежных сервисов (Apple Pay, Samsung Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay и Кошелек Pay).

«Доступ к средствам, находящимся на счете, осуществляется круглосуточно, а оплачивать товары или услуги в интернете можно в любой точке мира. Плата за выпуск карточки и сервисное обслуживание счета не берется. Все платежи по карточке обеспечены технологией Visa Secure и совершенно безопасны», - отметила Лилия Петкевич, начальник управления развития розничного бизнеса.