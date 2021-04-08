«Франсабанк» ОАО с 8 апреля 2021 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывным вкладам "Комфортный" и "Верный расчет" на 95 дней ставка утверждена в размере 18,8% годовых.

По безотзывному онлайн-вкладу "Верный расчет" на 95 дней — 18,8% годовых, по отзывному вкладу «Результативный» на 45 дней - 16,0% годовых, на 95 дней — 17,0% годовых.