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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВКЛАДАМ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ
16:20 08.04.2021
«Франсабанк» ОАО с 8 апреля 2021 года изменило процентные ставки по отдельным вкладам в белорусских рублях.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывным вкладам "Комфортный" и "Верный расчет" на 95 дней ставка утверждена в размере 18,8% годовых.
По безотзывному онлайн-вкладу "Верный расчет" на 95 дней — 18,8% годовых, по отзывному вкладу «Результативный» на 45 дней - 16,0% годовых, на 95 дней — 17,0% годовых.
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