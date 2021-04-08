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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БПС-СБЕРБАНКЕ ПРЕДУПРЕЖДАЮТ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕКРАЩЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО НЕАКТИВНЫМ БАНКОВСКИМ СЧЕТАМ ФИЗЛИЦ
15:37 08.04.2021
ОАО «БПС-Сбербанк» предупреждает о возможности прекращения обязательств по неактивным в течение одного года (кроме зачисления процентов) банковским счетам физлиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, обязательства по договорам текущих (расчетных) счетов с использованием банковской платежной карточки будут прекращены банком по истечении шести месяцев со дня прекращения срока действия соответствующей банковской платежной карточки.
Если в течение 6 месяцев, начиная с даты настоящего уведомления, не будет возобновлено движение денежных средств по неактивному счету, банк прекратит обязательства по соответствующему договору и закроет его, перечислив неиспользованный остаток денежных средств на отдельный счет без начисления процентов, и по истечении срока, установленного законодательством Республики Беларусь, зачислит его в доход банка.
При этом банк обязуется возвратить по требованию владельца неактивного счета остаток денежных средств, находившихся на данном счете на момент его закрытия.
В отношении текущих (расчетных) счетов, открытых с 20 мая 2020 года, а также текущих (расчетных) счетов, доступ к которым обеспечивается при использовании банковской платежной карточки, открытых с 5 мая 2017 года, с 2 ноября 2020 года банком введен тариф за обслуживание таких счетов в случае отсутствия движения денежных средств на них при наступлении условий, предусмотренных договором об открытии текущего счета.
Операции по счетам могут совершаться в подразделениях банка и (или) в системе «Сбербанк Онлайн».
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