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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
НОВЫМ ПАРТНЕРОМ БАНКА РАЗВИТИЯ СТАЛА КОМПАНИЯ «МИКРО ЛИЗИНГ»
11:42 08.04.2021
Банк развития и ИООО «Микро Лизинг» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Республики Беларусь, в том числе через ИООО «Микро Лизинг».
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