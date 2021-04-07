Банк развития и ИООО «Микро Лизинг» подписали генеральное соглашение о порядке взаимодействия в рамках расширения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансированию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, в настоящее время субъекты малого и среднего предпринимательства имеют возможность получить финансовую поддержку не только напрямую в банках-партнерах, но и через лизинговые организации Республики Беларусь, в том числе через ИООО «Микро Лизинг».