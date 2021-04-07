ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
08.04.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


В БНБ-БАНКЕ ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ


10:43 08.04.2021

ОАО «Белорусский народный банк» с 8 апреля 2021 года запускает новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.

В сборнике плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «БНБ-Банк» указаны новые тарифы, с которыми можно ознакомиться на сайте банка (вкладка отмечена цветом).
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 08.04.2021
валюта курс
EUR 3.1684
USD 2.6676
RUB 3.4348
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2021
валюта курс +/-
EUR 3.1684 +0.0331
USD 2.6676 +0.013
RUB 3.4348 -0.0398
все курсы архив

Курсы в банках
на 08.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.1520 3.1620
USD 2.6540 2.6630
RUB 3.4450 3.4610
подробнее

Конвертация в банках
на 08.04.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1850 1.1900
EUR/RUB 91.0500 91.7100
USD/RUB 76.6500 77.3000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте