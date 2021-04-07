БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

В БНБ-БАНКЕ ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

10:43 08.04.2021 ОАО «Белорусский народный банк» с 8 апреля 2021 года запускает новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка. В сборнике плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «БНБ-Банк» указаны новые тарифы, с которыми можно ознакомиться на сайте банка (вкладка отмечена цветом).