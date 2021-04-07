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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БНБ-БАНКЕ ЗАПУСКАЮТ НОВУЮ ЛИНЕЙКУ ПАКЕТОВ РАСЧЕТНО-КАССОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
10:43 08.04.2021
ОАО «Белорусский народный банк» с 8 апреля 2021 года запускает новую линейку пакетов расчетно-кассового обслуживания, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.
В сборнике плат (вознаграждений) за операции, осуществляемые ОАО «БНБ-Банк» указаны новые тарифы, с которыми можно ознакомиться на сайте банка (вкладка отмечена цветом).
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