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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕДИТНЫМИ КАРТОЧКАМИ


09:48 08.04.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» с 15 апреля 2021 года вносит изменения в Правила пользования личными кредитными банковскими карточками.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, изменения связаны с необходимостью актуализации правил в части применения обменных курсов при совершении валютно-обменных операций.

Кроме того, в правилах исключена обязанность владельца карточки:

лично представлять в структурное подразделение банка, в котором получена карточка, письменное заявление на блокировку карточки, если держатель карточки ранее ее заблокировал при помощи контакт центра или самостоятельно, используя онлайн-сервисы банка;

возвращать карточку в банк в случае, если он отказывается использовать карточку на новых условиях (в случае изменения порядка и условий использования и обслуживания карточки, а также изменении перечня и (или) размеров вознаграждения и плат по операциям с использованием карточки).

Также правила дополнены информацией о местах (способах) получения оперативных сведений об остатке денежных средств на счете и совершенных операциях, а также установлена обязанность держателя карточки при каждом использовании карточки запрашивать сведения о размере доступных средств и операциях по счету.
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