ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает новые пакеты услуги «Найди ID»: «Стандарт Info» и «Pets Info».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, помимо действующих условий по пакетам «Стандарт» и «Pets», новые пакеты включают информационные услуги, которыми клиенты могут воспользоваться, позвонив по единому номеру телефона линии поддержки 8-801-100-80-80 (На территории Беларуси все звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатны).

Приобрести пакеты можно в сервисных офисах Банка БелВЭБ.

С момента внедрения сервиса «Найди ID» с ноября 2019 года им уже воспользовались более 4 тыс. человек.