|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|07.04.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ПРЕДЛАГАЕТ НОВЫЕ ПАКЕТЫ УСЛУГИ «НАЙДИ ID»
18:13 07.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» предлагает новые пакеты услуги «Найди ID»: «Стандарт Info» и «Pets Info».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, помимо действующих условий по пакетам «Стандарт» и «Pets», новые пакеты включают информационные услуги, которыми клиенты могут воспользоваться, позвонив по единому номеру телефона линии поддержки 8-801-100-80-80 (На территории Беларуси все звонки с мобильных и стационарных телефонов бесплатны).
Приобрести пакеты можно в сервисных офисах Банка БелВЭБ.
С момента внедрения сервиса «Найди ID» с ноября 2019 года им уже воспользовались более 4 тыс. человек.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 07.04.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 07.04.2021
Курсы в банках
на 07.04.2021
Конвертация в банках
на 07.04.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте