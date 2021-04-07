БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ПРИБЫЛЬ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ СОСТАВИЛА BR22,2 МЛН

17:49 07.04.2021 ОАО «Белгазпромбанк» по итогам работы за первый квартал 2021 года банк получил прибыль в размере Br22,2 миллиона. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 апреля 2021 года активы Белгазпромбанка сложились на уровне Br3,9 миллиарда. Ресурсная база банка в марте оставалась стабильной. Прирост средств клиентов за март составил Br22 миллиона. Прирост средств населения с начала года превысил Br35 миллионов.