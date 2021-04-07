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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


ПРИБЫЛЬ БЕЛГАЗПРОМБАНКА ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ СОСТАВИЛА BR22,2 МЛН


17:49 07.04.2021

ОАО «Белгазпромбанк» по итогам работы за первый квартал 2021 года банк получил прибыль в размере Br22,2 миллиона.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на 1 апреля 2021 года активы Белгазпромбанка сложились на уровне Br3,9 миллиарда.

Ресурсная база банка в марте оставалась стабильной. Прирост средств клиентов за март составил Br22 миллиона. Прирост средств населения с начала года превысил Br35 миллионов.
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