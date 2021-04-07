ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 апреля 2021 года изменяет условия начисления баллов по программе лояльности UP4U.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из любимой категории «Продукты» для пакета услуг «Все по максимуму» исключаются МСС - коды ресторанов, баров и кафе. Теперь задать для данных МСС повышенную ставку можно только в категории «Развлечение».

Начисление баллов за оформление срочного безотзывного вклада (депозита) со сроком размещения свыше 6 месяцев, оформляемого как в офисе банка, так и в СДБО, производится за факт заключения договора в белорусских рублях, долларах США (евро), российских рублях в расчете от суммы эквивалента в белорусских рублях на дату открытия вклада (депозита) по курсу Национального банка Беларуси по ставке 0,2% от суммы, но не более 20 баллов.

Бонусная программа лояльности UP4U от Банка БелВЭБ стартовала в декабре 2020 года. За операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейс начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах.

Наиболее популярными магазинами для обмена баллов у участников программы UP4U являются 21vek.by, GREEN, ГИППО, e-dostavka.by, Silver Screen и другие. Полный список партнеров можно посмотреть в приложении UP или на странице программы.

Размер начисляемых баллов зависит от типа карточки и вида оформляемых услуг. Так, держатели премиальных пакетов услуг линейки «ВСЕ» могут каждый месяц выбирать любимые категории начисления баллов. Например, пользователи пакета услуг «Все по максимуму» могут одновременно назначить 3 любимых категории из 10 возможных.

Дополнительно предоставляются баллы за регистрацию и в день рождения клиента.