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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЕТ УСЛОВИЯ НАЧИСЛЕНИЯ БАЛЛОВ ПО ПРОГРАММЕ ЛОЯЛЬНОСТИ UP4U
16:26 07.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 12 апреля 2021 года изменяет условия начисления баллов по программе лояльности UP4U.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, из любимой категории «Продукты» для пакета услуг «Все по максимуму» исключаются МСС - коды ресторанов, баров и кафе. Теперь задать для данных МСС повышенную ставку можно только в категории «Развлечение».
Начисление баллов за оформление срочного безотзывного вклада (депозита) со сроком размещения свыше 6 месяцев, оформляемого как в офисе банка, так и в СДБО, производится за факт заключения договора в белорусских рублях, долларах США (евро), российских рублях в расчете от суммы эквивалента в белорусских рублях на дату открытия вклада (депозита) по курсу Национального банка Беларуси по ставке 0,2% от суммы, но не более 20 баллов.
Бонусная программа лояльности UP4U от Банка БелВЭБ стартовала в декабре 2020 года. За операции с карточками, оформление банковских услуг в мобильном приложении UP и покупку товаров в маркетплейс начисляются баллы, которые можно обменять на реальные скидки в магазинах.
Наиболее популярными магазинами для обмена баллов у участников программы UP4U являются 21vek.by, GREEN, ГИППО, e-dostavka.by, Silver Screen и другие. Полный список партнеров можно посмотреть в приложении UP или на странице программы.
Размер начисляемых баллов зависит от типа карточки и вида оформляемых услуг. Так, держатели премиальных пакетов услуг линейки «ВСЕ» могут каждый месяц выбирать любимые категории начисления баллов. Например, пользователи пакета услуг «Все по максимуму» могут одновременно назначить 3 любимых категории из 10 возможных.
Дополнительно предоставляются баллы за регистрацию и в день рождения клиента.
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