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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


С 8 АПРЕЛЯ ПОДКЛЮЧИТЬ УСЛУГУ «PUSH-ИНФОРМИРОВАНИЕ» В БПС-СБЕРБАНКЕ МОЖНО БЕСПЛАТНО


12:38 07.04.2021

ОАО «БПС-Сбербанк» предоставило возможность бесплатного подключения услуги «Push-информирование», которая теперь предоставляется отдельно от услуги «SMS-оповещение».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, Push-сообщения доступны пользователям мобильного банка «Сбербанк Онлайн». Обновленный сервис станет доступен пользователям мобильного банка с 8 апреля 2021 года.

Для подключения необходимо обновить приложение до версии 2.2.0. в PlayMarket или AppStore.

Услуга «Push-информирование» позволяет получать актуальную информацию о проведенных операциях по карте (снятии наличных денежных средств, оплате товаров и услуг, а также при отмене операции или при отказе в проведении операции) сразу после их совершения, что позволяет повысить безопасность при использовании карты. Кроме того, на мобильное устройство поступают сообщения о зачислении денежных средств, а также c иной информацией от банка.

Ключевые особенности предоставления Push-информирования: плата не берется; нет ограничений на количество подключаемых устройств; подключение доступно через мобильное приложение; необходимо подключение к интернету.
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