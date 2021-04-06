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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРАВИЛА ОТКРЫТИЯ, ВЕДЕНИЯ И ЗАКРЫТИЯ ТЕКУЩИХ СЧЕТОВ ФИЗЛИЦ В БАНКЕ БЕЛВЭБ ИЗМЕНЯЮТСЯ
11:12 07.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 7 апреля 2021 года изменяет правила открытия, ведения и закрытия текущих (расчетных) банковских счетов, вкладов (депозитов), обезличенных металлических счетов физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, также изменения вносятся в правила текущего (расчетного) банковского счета физического лица, открытого с использованием системы дистанционного банковского обслуживания.
Правила дополнены нормой, согласно которой банк вправе в одностороннем порядке прекратить обязательства по договору текущего (расчетного) банковского счета и закрыть текущий (расчетный) банковский счет без согласия и без предварительного уведомления клиента в случае, если при отсутствии денежных средств на текущем счете владелец текущего счета в течение срока, установленного договором об использовании карточки, не получил к данному текущему счету личную дебетовую банковскую платежную карточку.
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