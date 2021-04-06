ОАО "Банк БелВЭБ" с 7 апреля 2021 года изменяет процентные ставки по некоторым срочным банковским вкладам (депозитам) для физических лиц в белорусских рублях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада (депозита) «Персональный» на 3 месяца составит 16,0% годовых, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 16,0%, на 24 месяца - 13,06%. Минимальная первоначальная сумма вклада составляет 2000 BYN (для клиентов категории VIP) и 100 000 BYN (для клиентов категории «Классик», «Престиж» и «Премиум»).

Процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Универсальный безотзывный» с фиксированной процентной ставкой на 35 дней – 15,3%, на 3 месяца - 15,8%, на 7 месяцев – 12,8%, на 13 месяцев - 15,8%, на 24 месяца - 12,8%. (Минимальная первоначальная сумма вклада - 100 BYN).

Фиксированная процентная ставка срочного безотзывного банковского вклада «Сберегательный вкл@д» в белорусских рублях на 35 дней - 15,5% годовых, на 3 месяца - 16,0%, на 7 месяцев – 13,0%, на 13 месяцев - 16,0%, на 24 месяца - 13,0% (Минимальная. первоначальная сумма вклада – 50 белорусских рублей).