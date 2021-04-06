ОАО «Белагропромбанк» под суббрендом «Эквайринг-pro» совместно с ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» реализовал возможность приема платежей с использованием приложения Samsung Pay на интернет-ресурсах, подключенных к услуге интернет-эквайринга Белагропромбанка.

«Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис для владельцев современных устройств Samsung, позволяющий оплачивать товары и услуги не только в магазинах, но и на страницах интернет-магазинов», - говорится в сообщении банка.

В финучреждении напомнили, что с февраля 2021 года прием платежей на интернет-ресурсах, подключенных к услуге интернет-эквайринга ОАО «Белагропромбанк» возможен и с помощью приложения Apple Pay.