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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАГРОПРОМБАНК ЗАПУСТИЛ ИНТЕРНЕТ-ЭКВАЙРИНГ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ SAMSUNG PAY
17:12 06.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» под суббрендом «Эквайринг-pro» совместно с ООО «Компания Электронных Платежей «АССИСТ» реализовал возможность приема платежей с использованием приложения Samsung Pay на интернет-ресурсах, подключенных к услуге интернет-эквайринга Белагропромбанка.
«Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис для владельцев современных устройств Samsung, позволяющий оплачивать товары и услуги не только в магазинах, но и на страницах интернет-магазинов», - говорится в сообщении банка.
В финучреждении напомнили, что с февраля 2021 года прием платежей на интернет-ресурсах, подключенных к услуге интернет-эквайринга ОАО «Белагропромбанк» возможен и с помощью приложения Apple Pay.
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