БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАТУСБАНК ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ РАБОТУ УРМ № 617 В МОГИЛЕВЕ

15:46 06.04.2021 ОАО «СтатусБанк» c 6 апреля 2021 г. приостанавливает работу удаленного рабочего места (УРМ) № 617 в Могилеве (ул. Гагарина, д. 79. ТРЦ «Е-СИТИ»). Об этом ЭКОПРЕСС сообщили в пресс-службе банка.