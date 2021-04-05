БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ БЕЛИНВЕСТБАНКА ПРОЙДЕТ 13 АПРЕЛЯ

11:48 06.04.2021 13 апреля 2021 г. по инициативе наблюдательного совета пройдет внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Белинвестбанк». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, на собрании речь пойдет о вопросах выплаты членам правления ОАО «Белинвестбанк» части годового бонуса по итогам работы за 2018 год и годового бонуса по итогам работы за 2020 год. Форма голосования по вопросам повестки дня общего собрания – бюллетенем для заочного голосования.