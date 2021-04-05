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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АЛЬФА-БАНК ВНОСИТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДКБО
10:45 06.04.2021
В ЗАО «Альфа-Банк» с 6 апреля 2021 года вступают в силу изменения в договоре комплексного банковского обслуживания (ДКБО) физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по безотзывным вкладам «Альфа-Private» в долларах США и «Альфа-Вклад» в евро предлагается новый срок - 15 месяцев.
Банк не заключает договоры банковского вклада следующих типов:
«Aльфа-Private» (безотзывный) в долларах США на 7, 12, 26 месяцев;
«Альфа-Вклад в днях» (безотзывный) в российских рублях сроком на 210 дней;
«Альфа-Вклад» (безотзывный) в российских рублях сроком на 55 месяцев.
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