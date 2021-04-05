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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ ПРЕДЛОЖИЛИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТОКЕНОВ В СВОИХ БАНКОМАТАХ
09:45 06.04.2021
ОАО «Бегазпромбанк» первым из белорусских банков предложило использование токенов в своих банкоматах.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, привязавших банковские карточки систем Visa и Mastercard к платежным сервисам Apple Pay, Samsung Pay, Кошелек Pay, Garmin Pay, Mi Pay и других, а также для владельцев платежных карточек Masterсard и Visa, выпущенных как белорусскими, так и зарубежными банками (в том числе по карточкам МИР) с применением бесконтактной технологии доступны следующие операции: снятие наличных денежных средств; пополнение карточки (доступно только клиентам Белгазпромбанка); проверка баланса; смена PIN-кода (доступно только клиентам Белгазпромбанка, за исключением корпоративных карточек); платежи.
Чтобы воспользоваться услугами, необходимо поднести к считывателю банкомата бесконтактную платежную карту или гаджет. Все операции совершаются только после ввода PIN-кода.
В настоящее время все банкоматы-ресайклеры Белгазпромбанка уже оснащены бесконтактными интерфейсами с возможностью использования карт и токенов для совершения операций.
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