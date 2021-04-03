ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функциональность системы «Интернет-Банк» и мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, реализованы новые возможности по формированию выписки по счету, выделены валюта счета и категории счета для быстрого и удобного фильтра (расчетные, депозитные, кредитные и иные счета).

Кроме того, появилась возможность формировать выписку по счету на выбор с назначением платежа, УНП и наименованием контрагента, номером счета, с приложениями или без приложений.

Также при формировании выписки можно дополнительно задать поиск по наименованию и УНП контрагента, назначению платежа, номеру счета и номеру документа. Прямо из сформированной выписки по счету в белорусских рублях реализован сервис «Заплатить в ответ» - по операциям зачисления, «Повторить платеж» - по операциям списания, а также экспорт выписки в формате excel.