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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК БЕЛВЭБ РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ «ИНТЕРНЕТ-БАНКА» И МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ «БЕЛВЭБ БИЗНЕС»


17:42 05.04.2021

ОАО «Банк БелВЭБ» расширило функциональность системы «Интернет-Банк» и мобильного приложения «БелВЭБ Бизнес».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, реализованы новые возможности по формированию выписки по счету, выделены валюта счета и категории счета для быстрого и удобного фильтра (расчетные, депозитные, кредитные и иные счета).

Кроме того, появилась возможность формировать выписку по счету на выбор с назначением платежа, УНП и наименованием контрагента, номером счета, с приложениями или без приложений.

Также при формировании выписки можно дополнительно задать поиск по наименованию и УНП контрагента, назначению платежа, номеру счета и номеру документа. Прямо из сформированной выписки по счету в белорусских рублях реализован сервис «Заплатить в ответ» - по операциям зачисления, «Повторить платеж» - по операциям списания, а также экспорт выписки в формате excel.
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