«Франсабанк» ОАО с 5 апреля 2021 года изменило тарифы в белорусских рублях за услуги, оказываемые клиентам – физическим лицам.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия не берется за перевод в белорусских рублях, принятый в иностранной валюте, в том числе с использованием текущих (расчетных) банковских счетов.

Стоимость оформления платежного поручения клиенту при переводе денежных средств за пределы банка, за исключением операций, указанных в пп.7.2 - 7.5, составит 2 BYN (в том числе НДС 20%) за каждое платежное поручение.