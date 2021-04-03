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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ФРАНСАБАНК ИЗМЕНИЛ ТАРИФЫ В БЕЛОРУССКИХ РУБЛЯХ ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ФИЗЛИЦАМ УСЛУГИ
17:06 05.04.2021
«Франсабанк» ОАО с 5 апреля 2021 года изменило тарифы в белорусских рублях за услуги, оказываемые клиентам – физическим лицам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, комиссия не берется за перевод в белорусских рублях, принятый в иностранной валюте, в том числе с использованием текущих (расчетных) банковских счетов.
Стоимость оформления платежного поручения клиенту при переводе денежных средств за пределы банка, за исключением операций, указанных в пп.7.2 - 7.5, составит 2 BYN (в том числе НДС 20%) за каждое платежное поручение.
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