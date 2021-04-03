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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
МТБАНК ВНЕС ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАТЕЖНЫМИ КАРТОЧКАМИ
16:13 05.04.2021
ЗАО «МТБанк» внесло изменения в правила пользования банковскими платежными карточками ЗАО «МТБанк».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, введено общее определение для всех сообщений (SMS-сообщений, сообщений в Viber, push-уведомлений) - "Сообщение", уточнена отправка ПИН-кода и динамических паролей только посредством SMS-сообщений.
Кроме того, дополнены рекомендации при использовании карточек для оплаты в интернете, по телефону, почте и т.д., актуализировано название договора на предоставление услуги "СМС-оповещение об операциях с использованием банковской платежной карточки".
Помимо этого, определены меры безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании услуги "СМС-оповещение об операциях с использованием банковской платежной карточки".
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