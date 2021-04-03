ЗАО «МТБанк» внесло изменения в правила пользования банковскими платежными карточками ЗАО «МТБанк».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, введено общее определение для всех сообщений (SMS-сообщений, сообщений в Viber, push-уведомлений) - "Сообщение", уточнена отправка ПИН-кода и динамических паролей только посредством SMS-сообщений.

Кроме того, дополнены рекомендации при использовании карточек для оплаты в интернете, по телефону, почте и т.д., актуализировано название договора на предоставление услуги "СМС-оповещение об операциях с использованием банковской платежной карточки".

Помимо этого, определены меры безопасности, которые необходимо соблюдать при использовании услуги "СМС-оповещение об операциях с использованием банковской платежной карточки".