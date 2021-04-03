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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛАГРОПРОМБАНКЕ ИЗМЕНЯЮТСЯ УСЛОВИЯ ПО ВКЛАДУ «1 ПЛЮС 1»
15:51 05.04.2021
ОАО «Белагропромбанк» с 6 апреля 2021 года изменяет с условия привлечения денежных средств физических лиц для вновь заключаемых договоров по срочному безотзывному банковскому вкладу (депозиту) «1 плюс 1».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, сумма минимального первоначального взноса во вклад (депозит) в белорусских рублях составляет 20 тыс. белорусских рублей. Возможность пополнения вклада (депозита) для договоров, заключаемых с в белорусских рублях, допускается первые 335 календарных дней. Проценты по вкладу (депозиту) начисляются и выплачиваются по истечении каждых 15 календарных дней со дня поступления суммы вклада (депозита) на счет по учету вкладов (депозитов).
При этом проценты по вкладу (депозиту) в долларах США начисляются и выплачиваются ежедневно со дня поступления суммы вклада (депозита) на счет по учету вкладов (депозитов).
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