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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ И КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ-ИМПОРТЕР БЕЛОРУССКОЙ ГОВЯДИНЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
15:19 05.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» и компания Changshu Silk Road Import Export Trade Co., Ltd (крупнейший китайский импортер белорусской говядины) подписали соглашение о сотрудничестве.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банке, документ принят в целях стимулирования экспорта в Китай и укрепления взаимодействия между банком и компаниями, вовлеченными во внешнеэкономическую деятельность с Китаем.
Компания Changshu Silk Road Import Export Trade Co., Ltd готова оказывать содействие клиентам Банка БелВЭБ по следующим направлениям: в использовании выставочной площадки в компании в Китае для размещения белорусской продукции; в предоставлении возможности оптовой и интернет-торговли, а также других сопутствующих услуг; в поиске китайских деловых партнеров и оценке их надежности; в создании каналов сбыта белорусской продукции клиентов Банка в крупных городах Китая.
Для оказания содействия клиенты Банка БелВЭБ могут обращаться в China Desk (Ли Синь, ).
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