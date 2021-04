БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК БЕЛВЭБ И КИТАЙСКАЯ КОМПАНИЯ-ИМПОРТЕР БЕЛОРУССКОЙ ГОВЯДИНЫ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

15:19 05.04.2021 ОАО «Банк БелВЭБ» и компания Changshu Silk Road Import Export Trade Co., Ltd (крупнейший китайский импортер белорусской говядины) подписали соглашение о сотрудничестве. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-служба банке, документ принят в целях стимулирования экспорта в Китай и укрепления взаимодействия между банком и компаниями, вовлеченными во внешнеэкономическую деятельность с Китаем. Компания Changshu Silk Road Import Export Trade Co., Ltd готова оказывать содействие клиентам Банка БелВЭБ по следующим направлениям: в использовании выставочной площадки в компании в Китае для размещения белорусской продукции; в предоставлении возможности оптовой и интернет-торговли, а также других сопутствующих услуг; в поиске китайских деловых партнеров и оценке их надежности; в создании каналов сбыта белорусской продукции клиентов Банка в крупных городах Китая. Для оказания содействия клиенты Банка БелВЭБ могут обращаться в China Desk (Ли Синь, ).