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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
ПРИБЫЛЬ БЕЛАГРОПРОМБАНКА В 2020 ГОДУ УВЕЛИЧИЛАСЬ НА 16,3%
14:52 05.04.2021
Прибыль ОАО «Белагропромбанк» в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 16,3% и составила 65,4 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чистые процентные доходы в сумме 317,7 млн рублей составляют наибольшую (порядка 56%) долю в структуре операционной прибыли до формирования резервов.
Сумма чистых комиссионных доходов, являющихся основным источником непроцентных доходов, за прошлый год составила 163,2 млн рублей, увеличившись почти на 16% по отношению к прошлому году.
На 1 января 2021 года достаточность нормативного капитала банка составила 17,798% при установленном Национальным банком нормативном значении 12% (с учетом консервационного буфера).
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