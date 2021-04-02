Прибыль ОАО «Белагропромбанк» в 2020 году увеличилась по сравнению с 2019 годом на 16,3% и составила 65,4 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, чистые процентные доходы в сумме 317,7 млн рублей составляют наибольшую (порядка 56%) долю в структуре операционной прибыли до формирования резервов.

Сумма чистых комиссионных доходов, являющихся основным источником непроцентных доходов, за прошлый год составила 163,2 млн рублей, увеличившись почти на 16% по отношению к прошлому году.

На 1 января 2021 года достаточность нормативного капитала банка составила 17,798% при установленном Национальным банком нормативном значении 12% (с учетом консервационного буфера).