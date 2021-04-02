ВЭБ.РФ, как основной акционер Банка БелВЭБ, позитивно оценивает итоги работы белорусской «дочки» в непростых условиях 2020 года. Об этом заявила заместитель председателя ВЭБ.РФ – член правления Светлана Ячевская 2 апреля 2021 года по итогам заседания Наблюдательного Cовета Банка БелВЭБ.

По ее словам, для сохранения финансовой устойчивости ВЭБ.РФ в 2020 году оказал белорусской «дочке» все необходимые и достаточные меры поддержки. Банк БелВЭБ получал финансовую помощь материнского банка, как для сохранения ликвидности, так и в рамках проектной деятельности. Кроме того, на постоянной основе ВЭБ.РФ предоставлял консультационную и методологическую поддержку.

«В 2021 году материнская компания увеличит лимиты финансовой поддержки в целях продолжения успешной реализации утвержденной стратегии и бизнес-плана Банка БелВЭБ», – сообщила заместитель председателя ВЭБ.РФ.

По итогам прошедшего года в рейтинге белорусских банков Банк БелВЭБ поднялся с 6 на 4 место по размеру активов, с 7 на 5 место - по размеру привлеченных средств клиентов, сохранил 3 место по объему кредитного портфеля юридических лиц и 6 место по величине собственного капитала и удерживает 3 место на рынке торгового финансирования.

В 2020 Банк БелВЭБ активно участвовал в развитии системы экспортного финансирования, в том числе посредством организации финансирования экспорта белорусской продукции в рамках Указа Президента Республики Беларусь от 24.09.2009 г. №466 «О некоторых мерах по реализации товаров, произведенных в Республике Беларусь». Осуществлялось кредитование российско-белорусских проектов за счет средств, предоставляемых банками группы ВЭБ, в том числе с покрытием экспортных кредитных агентств.

В ближайшее время банк приступит к разработке новой стратегии развития на 2022-2024 годы, которая продолжит углубленную инновационную и цифровую трансформацию. В частности, планируются коллаборация с крупными игроками рынка, дальнейшее развитие цифровых платформенных решений, оптимизация модели клиентского взаимодействия.