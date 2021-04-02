ОАО «Банк БелВЭБ» с 9 апреля 2021 года вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ, в частности, будет дополнен пунктами, касающимися обслуживания в рамках «зарплатного проекта».

Так, в договоре появится раздел «Правила оказания услуги по перечислению денежных средств корпоративным клиентом на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках «зарплатного проекта».

Кроме того, в договоре появится пункт, согласно которому оказание услуги по перечислению денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках «зарплатного проекта» регулируется договором о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов. При этом условия оказания услуги, включенной в договор, не изменяются.