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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК БЕЛВЭБ ВЕСЕТ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОГОВОР О КОМПЛЕКСНОМ ОБСЛУЖИВАНИИ КОРПОРАТИВНЫХ КЛИЕНТОВ
11:55 05.04.2021
ОАО «Банк БелВЭБ» с 9 апреля 2021 года вносит изменения в договор о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов (условия публичной оферты).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, документ, в частности, будет дополнен пунктами, касающимися обслуживания в рамках «зарплатного проекта».
Так, в договоре появится раздел «Правила оказания услуги по перечислению денежных средств корпоративным клиентом на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках «зарплатного проекта».
Кроме того, в договоре появится пункт, согласно которому оказание услуги по перечислению денежных средств на текущие (расчетные) банковские счета физических лиц в ОАО «Банк БелВЭБ» в рамках «зарплатного проекта» регулируется договором о комплексном банковском обслуживании корпоративных клиентов. При этом условия оказания услуги, включенной в договор, не изменяются.
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