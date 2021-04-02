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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БЕЛАРУСБАНК С 12 АПРЕЛЯ ПРЕКРАЩАЕТ ВЫПУСК БЕЛКАРТ-MAESTRO С ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНТАКТНОЙ ТЕХНОЛОГИЕЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ
09:50 05.04.2021
В соответствии с решением международной платежной системы Mastercard с 12 апреля 2021 банки обязаны выпускать карточки, поддерживающие как контактную, так и бесконтактную технологию обслуживания.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в связи с этим с 12 апреля 2021 года в банке прекращается выпуск карточек БЕЛКАРТ-Maestro, поддерживающих только контактную технологию обслуживания (выпускались как отдельный продукт, вне Клубов).
Выпуск карточек Клуба «Бархат» БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro и Клуба «Шчодры» БЕЛКАРТ-Maestro осуществляется без изменений.
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