В соответствии с решением международной платежной системы Mastercard с 12 апреля 2021 банки обязаны выпускать карточки, поддерживающие как контактную, так и бесконтактную технологию обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Беларусбанка, в связи с этим с 12 апреля 2021 года в банке прекращается выпуск карточек БЕЛКАРТ-Maestro, поддерживающих только контактную технологию обслуживания (выпускались как отдельный продукт, вне Клубов).

Выпуск карточек Клуба «Бархат» БЕЛКАРТ-ПРЕМИУМ-Maestro и Клуба «Шчодры» БЕЛКАРТ-Maestro осуществляется без изменений.