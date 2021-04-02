ООО «БелВЭБ АйТи», входящее в холдинг Банка БелВЭБ, расширяет перечень банков-партнеров по оказанию услуг управления банкоматами, сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка.

Уникальное для рынка Беларуси решение «ЮНИТ» по управлению устройствами самообслуживания разработано ООО «БелВЭБ АйТи» в 2020 году. Первые соглашения об использовании «ЮНИТ» были достигнуты с Банком БелВЭБ и Банком Дабрабыт. В ближайшее время к проекту присоединится БСБ Банк.

Такое сотрудничество дает возможность банкам мгновенного расширить точки своего присутствия, причем без затрат, сопровождающих установку устройств самообслуживания в новых местах.

Реализованные в устройстве возможности были продемонстрированы руководству ВЭБ.РФ и Банка БелВЭБ 1 апреля 2021 года в ходе презентации безлюдного офиса с точкой банковского самообслуживания «ЮНИТ» (АЗС «Юнайтид Компани», просп. Победителей, 102). Представители банков высоко оценили инновацию и в целом ход цифровой трансформации Банка БелВЭБ. Предлагаемые банковскому рынку решения – это эффективные варианты сокращения расходов и повышения эффективности бизнеса, которые соответствуют мировым тенденциям развития банковского сектора.

Преимущество «ЮНИТ» заключается в том, что оно позволяет представить в одном устройстве услуги всех банков-партнеров. При этом клиент контактирует с интерфейсом не компании-оператора, а банка, в котором он обслуживается. «ЮНИТ» повторяет принятые банками логику, дизайн, операции и таким образом позволяет банкам не терять связь со своими клиентами.

В планах ООО «БелВЭБ АйТи» – расширение количества банков-партнеров и развитие услуги, выходя за рамки стандартных «банкоматных» операций, переход от традиционных банкоматных интерфейсов к современным, персонализированным и технологичным.