БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

СТАВКА ПО КРЕДИТУ «ЦЕПТЕР КЛУБ» ДЛЯ ФИЗЛИЦ ИЗМЕНИЛАСЬ

16:52 02.04.2021 ЗАО «Цептер Банк» изменило процентную ставку по кредиту «Цептер Клуб». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, с 1 апреля ставка по вновь выдаваемому кредиту «Цептер Клуб» (программа кредитования на 12 месяцев) составляет 16,37% годовых.