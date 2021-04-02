БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

ИДЕЯ БАНК ЗАКРЫВАЕТ ЦБУ № 21 В МОЗЫРЕ

16:34 02.04.2021 ЗАО «Идея Банк» 23 апреля 2021 года закрывает ЦБУ № 21 в Мозыре (ул. Притыцкого, 30а). Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, последний день работы с клиентами – 22 апреля.