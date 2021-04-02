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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
АБСОЛЮТБАНК ОТКРЫВАЕТ ДВА ПУНКТА ОБМЕНА ВАЛЮТЫ В МИНСКЕ
15:42 02.04.2021
ЗАО «АБСОЛЮТБАНК» открывает обменные пункты № 43 и № 44 в Минске (ул. Кальварийская, 24. ТЦ "Корона").
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, в обменных пунктах можно будет проводить валютно-обменные и конверсионные операции; переводить деньги без открытия счета; обменивать поврежденные и ветхие банкноты и монеты; сдавать наличные белорусские рубли и иностранную валюту, в том числе в погашение кредитов, выданных банком.
Кроме того, будет приниматься торговая выручка от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей согласно заключенным с банком договорам для зачисления принятых денежных средств на текущие (расчетные) и иные счета.
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