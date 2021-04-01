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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДОСТАВИТ МИНСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ 40 МЛН РУБЛЕЙ КРЕДИТА


14:53 02.04.2021

Банк развития Беларуси предоставит минскому метрополитену 40 млн рублей кредита. Об этом говорится в постановлении Совмина № 181 от 29.03.2021.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, кредит будет предоставлен для реализации мероприятия по строительству линий метрополитена в рамках госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 гг.

Общий объем финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2021 году составит 988,582 млн рублей в эквиваленте.
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