БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БАНК РАЗВИТИЯ ПРЕДОСТАВИТ МИНСКОМУ МЕТРОПОЛИТЕНУ 40 МЛН РУБЛЕЙ КРЕДИТА

14:53 02.04.2021 Банк развития Беларуси предоставит минскому метрополитену 40 млн рублей кредита. Об этом говорится в постановлении Совмина № 181 от 29.03.2021. Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Банка развития, кредит будет предоставлен для реализации мероприятия по строительству линий метрополитена в рамках госпрограммы "Транспортный комплекс" на 2021-2025 гг. Общий объем финансирования Банком развития государственных программ и мероприятий в 2021 году составит 988,582 млн рублей в эквиваленте.