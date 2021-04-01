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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В ТЕХНОБАНКЕ ИЗМЕНИЛИСЬ УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗЛИЦ
13:42 02.04.2021
ОАО "Технобанк" с 1 апреля 2021 года изменило условия кредитования физических лиц.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, ознакомиться с более подробной информацией о кредитных продуктах ОАО "Технобанк" можно в следующих разделах сайта: потребительские кредиты, кредитная карточка "НКЛ", кредитная карточка "Классик" и кредит "На рефинансирование".
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