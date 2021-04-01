БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ

БЕЛИНВЕСТБАНК РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ БАНКОМАТОВ ПО ОБМЕНУ ВАЛЮТ

11:59 02.04.2021 ОАО «Белинвестбанк» расширило функционал своих банкоматов по обмену валют. Как Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, теперь валюто-обменные операции можно осуществлять в обычном банкомате даже при отсутствии платежной карточки ОАО «Белинвестбанк», так как банк предоставил возможность совершения подобных операций во всех устройствах с функцией Сash-in. Это позволяет приобретать и сдавать иностранную валюту клиентам других банков.