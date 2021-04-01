ОАО «Белгазпромбанк» предлагает субъектам малого и среднего бизнеса воспользоваться финансированием на приобретение основных фондов, а также рефинансирование действующих инвестиционных кредитов в других банках на привлекательных условиях.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банковского учреждения, получить кредит можно в долларах США и евро по ставке 6,5% годовых (в первые 18 месяцев пользования кредитом). После окончания 18 месяцев ставка составит 8% годовых.

Данное предложение стало возможным благодаря тесному долгосрочному сотрудничеству ОАО «Белгазпромбанк» и Банка ГПБ (АО), который в начале текущего года открыл своей белорусской «дочке» долгосрочную кредитную линию на 60 млн. евро для финансовой поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Республике Беларусь.

Подробно ознакомиться с условиями программы можно на сайте банка.