ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» начало доставлять платежные карточки почтой.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, физические лица, оформив платежную или кредитную карточку онлайн, могут получить ее без посещения офиса банка почтой.

Карточка доставляется в конверте в любой населенный пункт Беларуси. Данный способ доставки полностью безопасен: ПИН-код для активации приходит на мобильный телефон клиента только после подтверждения им получения карточки в «Интернет-банке» или приложении VTB mBank.

Время доставки карточки по Минску занимает 2-4 рабочих дня с даты оформления, в областные города – около 3-5 рабочих дней.