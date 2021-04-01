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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
БАНК ВТБ (БЕЛАРУСЬ) НАЧАЛ ДОСТАВЛЯТЬ КАРТОЧКИ ПОЧТОЙ
09:43 02.04.2021
ЗАО «Банк ВТБ (Беларусь)» начало доставлять платежные карточки почтой.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, физические лица, оформив платежную или кредитную карточку онлайн, могут получить ее без посещения офиса банка почтой.
Карточка доставляется в конверте в любой населенный пункт Беларуси. Данный способ доставки полностью безопасен: ПИН-код для активации приходит на мобильный телефон клиента только после подтверждения им получения карточки в «Интернет-банке» или приложении VTB mBank.
Время доставки карточки по Минску занимает 2-4 рабочих дня с даты оформления, в областные города – около 3-5 рабочих дней.
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