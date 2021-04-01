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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ


БЕЛАРУСБАНК ЗАПУСТИЛ НОВУЮ УСЛУГУ СТРАХОВАНИЯ РИСКОВ ВКЛАДЧИКОВ


17:50 01.04.2021

ОАО «АСБ Беларусбанк» с 1 апреля запустил услугу страхования процентов по вкладам «Доход под защитой».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, при оформлении страховки клиент, преждевременно расторгающий договор банковского вклада по причине трудной личной ситуации, вправе рассчитывать на возмещение потерянных процентов за период размещения денежных средств до расторжения договора вклада. Договор добровольного страхования рисков вкладчиков можно заключить на срок от 3 до 24 месяцев в любом учреждении банка. Предложение действует как для отзывных, так и для безотзывных вкладов. Воспользоваться им могут действующие вкладчики банка, а также те клиенты, которые только собираются открыть депозит.

В числе страховых случаев – длительная болезнь, наступление инвалидности или смерти вкладчика либо члена его семьи; повреждение или утрата жилья либо транспортного средства вследствие чрезвычайных происшествий и преступлений; потеря работы или дохода из-за ухудшения здоровья вкладчика, сокращения численности работников либо ликвидации предприятия.
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