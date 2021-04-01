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БАНКОВСКИЕ НОВОСТИ РБ
В БЕЛГАЗПРОМБАНКЕ СНИЖЕНЫ СТАВКИ ПО НОВЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ
17:18 01.04.2021
ОАО «Белгазпромбанк» с 1 апреля 2021 года снизило ставки по новым потребительским кредитам.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе банка, по вновь заключаемым кредитным договорам устанавливаются следующие размеры процентных ставок по программам (в привязке к ставке рефинансирования Национального банка):
зарплатные овердрафты и «Онлайн-овердрафт» – 16,37% годовых (снижение на 7,53 пунктов);
кредиты на приобретение автомобиля «Автомобиль от дилера» и «Автомобиль с пробегом», а также на потребительские нужды «Под потребности» – 19,9% годовых (снижение на 2 пункта).
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