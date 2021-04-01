ОАО «Белагропромбанк» с 1 апреля 2021 года изменило размер процентных ставок по ряду розничных кредитных продуктов.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе финучреждения, в том числе изменились процентные ставки по заключенным с банком договорам о сотрудничестве партнерским кредитам «Легкие покупки».

Ознакомиться с изменениями условий кредитных продуктов можно на сайте банка в разделе «Кредиты».